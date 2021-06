Thời tiết mát mẻ ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, đêm qua và sáng sớm nay (4/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-80mm.

Một số nơi ở đồng bằng có mưa đến mưa vừa. Nhiệt độ ở hầu khắp các khu vực của Bắc Bộ giảm sâu so với các ngày trước từ 8 – 10 độ C, trời dịu mát.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày và đêm nay (4/6), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h.

Từ đêm 6/6 đến khoảng đêm 10/6, ở Bắc Bộ xảy ra đợt mưa dông diện rộng, vùng núi khả năng mưa to đến rất to. Do vậy, trong thời gian này, thời tiết miền Bắc tương đối dịu mát.

Từ nay đến hết tháng 6, miền Bắc đón khoảng 1-2 đợt nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng chấm dứt ở hầu hết các khu vực của Bắc Bộ, tuy nhiên khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, dự báo trong tháng 6 ở Bắc Bộ và Trung bộ sẽ còn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, vùng núi phía Tây của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đạt mức 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định sẽ còn khoảng 1-2 đợt nắng nóng nữa trong tháng 6. Các đợt nắng nóng này sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày/đợt.

Nền nhiệt ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung trong tháng 6 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung còn xuất hiện nhiều trong khoảng từ nay đến tháng 8, ở Bắc Bộ nắng nóng mạnh, gay gắt tập trung ở các tháng 6-7, Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn có thể kéo dài sang cả tháng 8.