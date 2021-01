Thời tiết lạnh sâu, người già cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ?

Bác sĩ Nguyễn Danh Cường - Phó trưởng khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, thời gian qua, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc giảm thấp, phổ biến 8-10 độ C, khiến nhiều người già phải nhập viện.

Năm nay bệnh nhân tới khám và điều trị tại bệnh viện tăng từ 100-150% so với những đợt lạnh trước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 50-60 bệnh nhân, tăng 2 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, 1/3 trong số bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng đột quỵ não hay mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp.

Nguyên nhân nhiều người già ồ ạt nhập viện là do sức đề kháng yếu, hơn nữa các cơ quan trong cơ thể thường bị lão hoá, khi gặp thời tiết lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột, dễ mắc các bệnh về hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, thậm chí là viêm phổi.

Ngoài ra, những người đang mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rối loạn mỡ máu khi thời tiết thay đổi đột ngột cũng dễ có nguy cơ bị đột quỵ hơn so với người khác.

“Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý nền, kèm với sức đề kháng yếu, cơ chế điều hoà mạch máu lại kém nên khi thời tiết lạnh đột ngột rất dễ bị đột quỵ”, BS Cường nói.

Năm nay, dù trời lạnh sâu, nhưng nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, thay đổi lối sống cũng như giờ giấc sinh hoạt. Nguy hiểm hơn, có trường hợp thuộc diện phải theo dõi sức khoẻ, uống thuốc đều đặn nhưng do thời tiết mà trì hoãn uống thuốc, bỏ khám định kỳ nên làm tăng nguy cơ làm bệnh nền có cơ hội bùng phát.

Để bảo vệ sức khoẻ, phòng tránh nguy cơ phải nhập viện do thời tiết lạnh, bác sĩ Cường khuyến cáo mọi người, đặc biệt là nhóm cao tuổi tốt nhất nên hạn chế ra ngoài. Nếu phải ra ngoài, cần trang bị mũ, áo, găng tay và quàng khăn đầy đủ để giữ ấm cơ thể.

Những người thể trạng yếu, người mắc các bệnh lý nền tốt nhất không nên tập thể dục. Trong trường hợp muốn tập thể dục cũng không dậy quá sớm, chỉ nên tập những bài nhẹ nhàng hay đi bộ trong nhà để tránh rét, ai thuộc diện đang phải điều trị thuốc cần phải uống thuốc đầy đủ, đúng giờ.

Đặc biệt, nhóm người già cần cố gắng sống lành mạnh, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, không thức khuya, dậy sớm hay sử dụng những chất kích thích như rượu, bia, thuốc là để bảo vệ sức khoẻ.

Mùa đông năm nay ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi nhập viện do các bệnh về hô hấp, tim mạch, huyết áp và đột quỵ là chủ yếu. Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng tiếp nhận nhiều người tới điều trị do mắc bệnh liên quan tới xương, khớp, viêm khớp hay co cứng cơ, khó vận động…

Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu nghị vừa qua ghi nhận số bệnh nhân liệt dây thần kinh số VII ngoại biên tăng tới 20% trong những ngày lạnh. Trong khi đó, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, mỗi tháng tiếp nhận tới 220 lượt bệnh nhân tới điều trị nội trú mỗi ngày, tăng 50 người so với ngày thường.

Còn tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà nội, trong khoảng 7 ngày vừa rồi cũng tiếp nhận rất đông các bệnh nhân thuộc nhóm người cao tuổi đến thăm khám do mắc các vấn đề về hô hấp. Trung bình, số bệnh nhân nhập viện tăng 30% so với ngày thường.