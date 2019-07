Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới thay đổi liên tục

Mưa lớn bao trùm vùng núi Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng 39 độ C

Hôm nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C.