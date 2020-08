Thời tiết cả nước dịp thi THPT Quốc gia sẽ ra sao?

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2020, các tỉnh Bắc và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông, nhiệt độ trên 30 độ C, trong khi đó các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 9/8: Có mây, ngày nắng, đồng bằng có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi và trung du đêm có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ngày 10/8: Có mây, ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Các tỉnh Trung Bộ

Ngày 9/8: Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày 10/8: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 9/8: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-32 độ.

Ngày 10/8: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ.