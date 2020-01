Thăng cấp cho cán bộ công an hy sinh vào chiều 30 Tết

Sáng 25/1, tại câu lạc bộ hưu trí TP Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ truy điệu Đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hy sinh khi làm nhiệm vụ vào chiều 30 Tết. Bộ Công an cũng có quyết định thăng cấp từ Đại úy lên Thiếu tá đối với cán bộ này.

Lễ truy điệu Đại úy Hải.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 24/1 (30 Tết), Đại úy Hải đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự thì bị hai anh em Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) cầm dao truy đuổi và đâm. Hai kẻ gây án bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Đại úy Hải được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời lúc 16h45 tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Xét nghiệm nhanh Giàu và Minh không phát hiện có sử dụng các chất ma túy trước khi gây án. Được biết, Minh từng bị tù 9 năm vì tội xúc phạm Quốc kỳ. Giàu từng bị kết án tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1984, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 2/2003 đến tháng 4/2010, Thiếu tá Hải công tác tại Phòng PC23 Công an TP Cần Thơ. Từ tháng 10/2010 đến nay, Thiếu tá Hải công tác tại Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều. Vợ của Thiếu tá Hải là chị Châu Kiều Loan (phó trưởng Công an phường An Hòa). Vợ chồng thiếu tá Hải có hai đứa con gái song sinh, mới được 25 tháng tuổi, sống trong căn nhà thuê trên đường Bùi Thị Xuân.