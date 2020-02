Tập trung chống dịch Covid-19, TP.HCM hoãn đối thoại với dân Thủ Thiêm

UBND TP.HCM giao UBND quận 2 phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm, hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị cần thiết để phục vụ buổi đối thoại với các hộ dân Thủ Thiêm trong thời gian sắp tới.

Lần thứ hai, cuộc đối thoại với người dân Thủ Thiêm bị hoãn.

Trong buổi gặp đó, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng UBND TP.HCM sẽ tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân tại 5 khu phố thuộc các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) có khiếu nại về việc nhà đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn bị thu hồi.

Các hộ dân này cho rằng trường hợp của họ giống khu 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là ngoài ranh quy hoạch.

Đây là lần thứ hai cuộc đối thoại này bị hoãn. Vào đầu tháng 1, thành phố cho biết sẽ tổ chức gặp dân 5 khu phố trên trước Tết Nguyên đán, nhưng sau đó thông báo dời đến ngày 17-22/2 với lý do các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo Tết.

