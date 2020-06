Tân Giám đốc Công an TP.HCM và Long An là ai?

Sáng 26/6, tại Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam.

Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Sau đó, Đại tá Lê Hồng Nam được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Lê Hồng Nam đã nỗ lực cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng rằng, ở cương vị mới, Đại tá Lê Hồng Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Minh Hồng (Ảnh: CALA)

Đối với Đại tá Lâm Minh Hồng - tân Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trên cương vị mới, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an Long An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao.

