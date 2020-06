Phó Chi cục hải quan ở Bình Phước say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tối 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ tai nạn giao thông liên quan phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp, Bình Phước) say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26/6, ông Mai Như Vệ (54 tuổi) - Phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu (Cục Hải quan tỉnh Bình Phước) lái xe Honda CR-V trên đường ĐT759, hướng từ huyện Bù Đốp đi TP.HCM.

Ông Mai Như Vệ - Phó Chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu (Cục Hải quan tỉnh Bình Phước) gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến khu vực thôn Bình Tân (xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) thì tông trực diện vào xe máy do chị Phạm Thị Năm (36 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) cầm lái, chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chị Năm ngã văng xuống đường, bị thương nặng phải nhập viện. Tại hiện trường, xe máy của chị Năm hư hỏng nặng, xe ô tô của ông Vệ cũng bị hỏng nhẹ.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, ông Vệ không dừng lại xử lý hậu quả mà tiếp tục phóng xe đi. Chạy được khoảng 5km thì ông Vệ bị một số người dân chặn lại và trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Vệ vi phạm về nồng độ cồn trong lúc lái xe.

