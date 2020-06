Cùng chuyên mục

Công an tỉnh Nghệ An có giám đốc mới Tin nhanh 24h (VTC News) - Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hàng nghìn người chôn chân trên phố Sài Gòn sau mưa lớn Thời sự (VTC News) - Trận mưa lớn tạnh đúng giờ tan tầm, người người đổ ra đường để về nhà khiến đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) kẹt cứng, hàng nghìn người "chôn chân" trên đường.

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh Tin nhanh 24h (VTC News) - Bộ Công an vừa công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ việc Tin nóng (VTC News) - Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam - người bị Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm vì liên quan tới vi phạm mua máy xét nghiệm - gửi đơn xin nghỉ việc.