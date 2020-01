Đà Nẵng ghi nhận 41 trường hợp có biểu hiện sốt

Chiều 27/1, UBND TP Đà Nẵng có báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, hiện nay tại TP Đà Nẵng có khoảng 12.000 người Trung Quốc đang làm việc và đi du lịch.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tính đến 10h ngày 27/1, tại các cửa khẩu và các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận 41 trường hợp có biểu hiện sốt. Trong đó có 3 trường hợp phát hiện tại cửa khẩu, các trường hợp còn lại bị sốt, tự đến bệnh viện khám.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành Y tế kiểm soát chặt chẽ hành khách tại sân bay.

Qua thăm khám và điều tra các yếu tố dịch tễ, các đơn vị đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho 15 bệnh nhân. 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, 12 bệnh nhân còn lại vẫn đang chờ kết quả từ viện Pasteur Nha Trang.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành Y tế thành phố kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các cửa khẩu 24/24h, nếu phát hiện nghi vấn bệnh dịch phải lập tức cách ly, quản lý kịp thời. Tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng nhằm phát hiện sớm, cách ly, xử lý, không để dịch bệnh lan rộng...

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, ngành Y tế vừa họp và thống nhất phương án đưa những bệnh nhân bị sốt do nghi nhiễm virus corona mới lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để theo dõi, cách ly nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, hạn chế việc lây nhiễm, phát tán virus ra khu vực xung quanh trong trường hợp có bệnh nhân bị viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra.