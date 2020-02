Chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh do ghen tuông

Sáng 10/2, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng cho biết Công an xã đã làm việc với người chồng có hành vi bạo hành người vợ ở địa phương.

Nạn nhân là chị S. (27 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Theo lãnh đạo UBND xã An Tịnh, 2 vợ chồng chị S. có với nhau 2 đứa con nhưng đã li thân. Trong lúc về thăm con, người yêu mới của chị S. gọi điện thoại tới nên chồng chị này ghen tuông, lấy thắt lưng đánh đập dã man.

Người phụ nữ bị bạo hành. (Ảnh: VOV).

“Sau khi nắm thông tin sự việc, công an đã mời 2 vợ chồng lên lấy lời khai, viết cam kết. Người chồng hứa sẽ không tái phạm, bạo hành vợ. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục xử lí theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo UBND xã An Tịnh thông tin.

Thông tin ban đầu, tối 8/2, Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị S. (27 tuổi, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Lập tức, các thành viên của đội đã cùng với lực lượng địa phương tổ chức giải cứu thành công chị S. cùng với ba mẹ ruột của chị.

Tuy nhiên, khi đưa cả gia đình rời đi, lực lượng gặp phải sự truy đuổi của nhóm người của chồng chị S. Theo lời kể của chị S., chị bị chồng đánh đập dã man gây ra nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngoài ra người chồng còn ép nạn nhân quan hệ tình dục. Sau đó, nạn nhân đã cầu cứu ba mẹ ruột ở An Giang lên thăm nhưng cũng không thể giải quyết được gì vì bị chồng đe doạ.

Sau đó, chị S. đã cầu cứu đội Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh.

