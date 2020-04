Ảnh: Phố phường TP.HCM ngày cuối thực lệnh cách ly toàn xã hội

(VTC News) - Không còn việc làm thuê do dịch COVID-19, có hôm bà Hội (68 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai) vét thùng gạo chỉ còn nắm nhỏ, 4 bà cháu nấu cháo ăn qua bữa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết "kể từ hôm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã có chỉ đạo liên tục đối với Công an tỉnh Thái Bình".