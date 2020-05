WHO: Virus corona chủng mới có nguồn gốc từ tự nhiên

Tại cuộc họp báo hôm 1/5, chuyên gia Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tái khẳng định quan điểm về nguồn gốc virus corona chủng mới của WHO, nhấn mạnh “virus corona chủng mới có nguồn gốc từ tự nhiên”.

“Điều quan trọng là chúng tôi muốn xác định vật chủ tự nhiên của virus này là gì cũng như cơ chế lây từ động vật sang người. Những hiểu biết này có thể cho phép chúng ta áp dụng các biện pháp phòng ngừa y tế công cộng cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh”, chuyên gia Michael Ryan cho hay.

Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, WHO tuyên bố muốn tham gia cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona chủng mới gây dịch COVID-19.

Các nhà khoa học tin rằng virus corona chủng mới đã lây nhiễm từ động vật sang người, xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, có thể là từ một khu chợ buôn bán động vật ở Vũ Hán.

Hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã thấy bằng chứng về việc Viện Virus học Vũ Hán thực sự là nguồn gốc của dịch COVID-19, song ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Cũng tại buổi họp báo hôm 1/5, người đứng đầu WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiếp tục bác các chỉ trích chống lại WHO, nhất là từ Tổng thống Donald Trump - người đã đình chỉ tài trợ của Mỹ cho tổ chức này, sau khi cáo buộc WHO hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và “thiên vị” Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO cho rằng tổ chức này đã đưa ra mức độ cảnh báo cao nhất khi tuyên bố dịch COVID-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 30/1. Tại thời điểm đó, chưa có trường hợp thiệt mạng và chỉ có 82 người nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc.

“Chúng tôi đã không lãng phí thời gian. Thế giới đã có đủ thời gian để can thiệp. Đại dịch COVID-19 hiện vẫn là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu”, ông Tedros cho hay.

Bình luận của ông Tedros được đưa ra sau khi Ủy ban khẩn cấp của WHO - gồm 19 chuyên gia độc lập, gặp nhau lần đầu tiên sau ba tháng. Trong khi duy trì mức cảnh báo toàn cầu, các chuyên gia đã đưa ra một loạt các khuyến nghị chung về cách WHO và các quốc gia nên điều chỉnh phản ứng của họ đối với đại dịch.