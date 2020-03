Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Covid-19 đã đạt đến giai đoạn gọi là đại dịch khi có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia và 4.291 người thiệt mạng.

“Việc gọi Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra. Nó không thay đổi những gì WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm”, người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

"Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được gọi là một đại dịch", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesu (Ảnh: Reuters)

“Đại dịch không phải là một từ dễ dàng sử dụng hoặc bất cẩn. Đó là một từ mà nếu sử dụng sai có thể gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ, hoặc chấp nhận phi lý rằng cuộc chiến đấu đã kết thúc, dẫn đến những tổn thương và biết bao cái chết không đáng có”, Tổng giám đốc WHO cho hay.

Ông Tedros nói rằng Covid-19 là một cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, nhưng một số quốc gia "thiếu quyết tâm" trong chống lại dịch bệnh.

Người đứng đầu WHO cũng cho hay, tất cả các quốc gia vẫn có thể thay đổi tiến trình của đại dịch này, nhấn mạnh rằng hành động nhanh chóng có thể ngăn chặn lây nhiễm trên diện rộng Ngoài ra, Tổng giám đốc WHO cũng chỉ ra rằng, thách thức không phải là liệu các quốc gia có thể thay đổi tiến trình của dịch bệnh hay không mà là liệu họ có làm hay không.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhiều lần cảnh báo mức độ nguy hiểm ngày càng cao của dịch Covid-19 với sức khoẻ người dân toàn thế giới, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ Covid-19 thành đại dịch toàn cầu "là rất thật".

Hôm 30/1, WHO từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu khi có ít hơn 100 trường hợp nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc lục địa và 8 trường hợp lây nhiễm từ người sang người.

Lần cuối cùng đại dịch được ghi nhận trên thế giới là dịch cúm A/H1N1 vào năm 2009.