WHO ngừng thử nghiệm thuốc sốt rét ngừa COVID-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 25/5 cho biết, tổ chức này đình chỉ thử nghiệm thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine như phương pháp điều trị tiềm năng trong ngừa virus SARS-CoV-2.

"Nhóm điều hành đã ngừng thử nghiệm hydroxychloroquine. Các thử nghiệm vaccine sẽ được xem xét, đánh giá bởi hội đồng giám sát an toàn dữ liệu của WHO", người đứng đầu WHO cho hay.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)

WHO từng khuyến cáo không sử dụng hydroxychloroquine để điều trị hoặc ngăn ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới, ngoại trừ sử dụng loại thuốc này trong các thử nghiệm lâm sàng.

Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, quyết định đình chỉ thử nghiệm hydroxychloroquine đã được đưa ra với "sự thận trọng cao" của WHO.

Các tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang dùng hydroxychloroquine như một biện pháp phòng ngừa virus. Ông Trump sau đó thông báo đã ngừng dùng loại thuốc này.

Tổng thống Trump trước đó từng ca ngợi lợi ích của việc dùng thuốc hydroxychloroquine, cho biết đây như là một phương pháp điều trị có thể cho COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo loại thuốc này không an toàn, chưa được kiểm chứng trên thực tế.

Hiện các chương trình nghiên cứu thuốc phòng chống COVID-19 thông qua “Quỹ Đoàn kết” của WHO vẫn sẽ tiếp tục. Đây là một sáng kiến ​​quốc tế lớn, tập hợp các chương trình thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Tại cuộc họp báo hôm 25/5, ông Mike Ryan cảnh báo rằng, mặc dù các quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế song thế giới vẫn đang "ở giữa làn sóng đầu tiên" của dịch bệnh.