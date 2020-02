WHO: Chúng ta mới thấy 'bề nổi của tảng băng trôi' về virus corona

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một dòng tweet hôm 9/2 rằng có những trường hợp nhiễm virus corona từ những người không có lịch sử đi lại đến Trung Quốc, cảnh báo "chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của tảng băng trôi" khi nói đến virus chết người này.

"Việc phát hiện một số ít trường hợp có thể bị nhiễm virus corona từ những người không có lịch sử đi lại đến Trung Quốc cho thấy sự lây lan rộng rãi hơn của chủng virus mới này ở các quốc gia khác", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom viết trên Twitter.

Người đứng đầu WHO nói về "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng", kêu gọi tất cả các nước tăng cường nỗ lực chuẩn bị cho sự lây lan của virus corona.

Các nhà tài trợ đã ủng hộ tài chính cho những nỗ lực của WHO, hướng đến giúp đỡ các quốc gia dễ bị tổn thương trong quá trình chống lại virus corona. Tuy nhiên, WHO đã không đạt được mục tiêu 675 triệu USD kinh phí từ kêu gọi hỗ trợ, chống lại dịch virus corona.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Foreignaffairs)

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia hàng đầu của WHO sẽ đến Bắc Kinh để điều tra dịch virus corona tại nước này, cơ quan có trụ sở tại Geneva cho biết hôm 9/2.

Đầu tháng 1, ông Tedros đến Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các Bộ trưởng của nước này. Hai bên nhất trí về việc WHO sẽ gửi một nhóm các chuyên gia làm việc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong cuộc chiến chống lại sự lây lan virus corona.

Phái đoàn của WHO đến Trung Quốc sẽ do bác sĩ kỳ cựu của WHO, Bruce Aylward - một nhà dịch tễ học người Canada, dẫn đầu. Tuy nhiên, WHO hiện vẫn chưa rõ liệu các thành viên của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) có thuộc phái đoàn hay không,

