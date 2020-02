WHO cảnh báo thiếu hụt thiết bị y tế chống virus corona toàn cầu

Thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay và các thiết bị y tế khác trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, - người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7/2 cho biết.

Cơ quan Liên Hợp Quốc đã gửi các bộ dụng cụ thử nghiệm, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ đến tất cả các khu vực cần thiết, - ông Tedros phát biểu trước Hội đồng chấp hành WHO ở Geneva. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang đối mặt với "sự thiếu hụt cố hữu" các thiết bị bảo hộ.

WHO cảnh báo thiếu hụt thiết bị y tế chống virus corona cấp toàn cầu. (Ảnh: Getty Images)

“Chiều nay tôi sẽ làm việc với mạng lưới chuỗi cung ứng để xác định các nút thắt, tìm giải pháp và thúc đẩy cho sự công bằng trong phân phối thiết bị”, - ông nói.

Tính đến 6h00 giờ Geneva (05h00 GMT), đã có 31.211 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc và 637 người đã chết, bên cạnh 270 trường hợp nhiễm bệnh và 1 người chết ở 24 quốc gia khác, - ông Tedros cho biết.

“Trong 2 ngày qua, có ít trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo ở Trung Quốc. Đó là tin tốt, nhưng chúng ta vẫn cần thận trọng vì những con số có thể tăng trở lại”, - người đứng đầu WHO nói.

Trong cuộc họp giao ban kỹ thuật giữa các quốc gia thành viên, đã có cuộc thảo luận về việc đặt tên cho chủng virus xuất hiện tại một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019.

WHO đã chỉ định lấy tên tạm thời là bệnh hô hấp cấp tính 2019-nCoV (một chủng virus corona).

“Chúng tôi nghĩ điều rất quan trọng là nên cung cấp một cái tên tạm thời để không có tên vị trí địa lý nào được gắn với nó. Tôi chắc rằng các bạn đã thấy nhiều bản tin trên phương tiện truyền thông vẫn đang sử dụng tên Vũ Hán hoặc Trung Quốc để gọi nó”, - nhà dịch tế học của WHO, Maria van Kerkhove phát biểu trước Hội đồng chấp hành.

Video: Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc xây xong trong 12 ngày.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có bất cứ sự kỳ thị nào liên quan đến virus này và do đó chúng tôi đã đưa ra cái tên tạm thời này”, - bà nói.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.