Tư lệnh Không quân Mỹ: Trung Quốc 'hành động cơ hội' khi thế giới ứng phó COVID

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Ấn Độ "đơn phương khiêu khích" trong tuyên bố đầu tiên về vụ ẩu đả ở biên giới, trái ngược quan điểm của New Delhi.

(VTC News) - Hội nghị cộng đồng chính trị an ninh ASEAN nhất trí nỗ lực giữ gìn ổn định, an ninh khu vực, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN giữa thách thức an ninh phức tạp.