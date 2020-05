Trung Quốc thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong

Dự thảo luật này được được Quốc hội Trung Quốc thông qua với 2.878 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bấm nút đồng ý.

Theo dự thảo luật, Trung Quốc vẫn kiên định theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phản đối sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào Hong Kong. Hong Kong có trách nhiệm tuân theo Hiến pháp để đảm bảo an ninh quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trưởng đặc khu Hong Kong phải báo cáo với chính quyền trung ương về vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, khi cần thiết, chính quyền trung ương Trung Quốc có thể thiết lập các cơ quan đặc biệt tại đặc khu này khi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Dự luật cũng cấm các hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền, đòi ly khai, khủng bố và can thiệp bên ngoài.

Dự luật An ninh Hong Kong được đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc trong phiên khai mạc kỳ họp thường niên tại Bắc Kinh hôm 22/5.

Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Sau khi nghị quyết được chấp thuận, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp để soạn thảo luật này trước khi được công bố và có hiệu lực.

Tổng thống Trump hôm 26/5 cho hay Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Trung Quốc ban hành Luật An ninh đối với Hong Kong và các biện pháp này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Hôm 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Hong Kong không còn "quyền tự trị" và có thể sẽ không còn được hưởng các ưu tiên đặc biệt về thương mại, tài chính theo luật của Mỹ. Điều này ​​sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể trong quan hệ thương mại và kinh tế giữa các nước.

Mỹ, Canada, Australia, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự Luật An ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.

Theo thỏa thuận Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997, Hong Kong được hưởng mức độ tự trị cao, các quyền tự do, có hệ thống luật pháp và tình trạng thương mại riêng.