Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong, Việt Nam bày tỏ lập trường

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong họp báo thường kỳ chiều 28/5 về cách nhìn nhận của Việt Nam đối với việc Trung Quốc thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết:

"Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Hong Kong. Lập trường của Việt Nam về tình hình Hong Kong đã được nêu rõ. Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một nước, hai chế độ của Trung Quốc. Các vấn đề liên quan tới Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam luôn mong muốn tình hình Hong Kong ổn định và phát triển thịnh vượng".

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt.

Chiều 28/5, trong kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về xây dựng luật an ninh quốc gia với Hong Kong, với 2.878 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Sau khi nghị quyết được chấp thuận, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp để soạn thảo luật này trước khi công bố và có hiệu lực ngay lập tức.

Trung Quốc thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh với Hong Kong. (Ảnh: Getty)

Theo dự thảo luật, Trung Quốc vẫn kiên định theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phản đối sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào Hong Kong. Hong Kong có trách nhiệm tuân theo Hiến pháp để đảm bảo an ninh quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trưởng đặc khu Hong Kong phải báo cáo với chính quyền trung ương về vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, khi cần thiết, chính quyền trung ương Trung Quốc có thể thiết lập các cơ quan đặc biệt tại đặc khu này khi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Dự luật cũng cấm các hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền, đòi ly khai, khủng bố và can thiệp bên ngoài.