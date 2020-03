Trung Quốc phản đối hành động 'ô danh hóa' dịch Covid-19

Tuyên bố này được ông Vương đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 18/3.

Trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga, ông Vương nhấn mạnh có quốc gia đang mưu đồ "ô danh hóa" dịch bệnh. Hành động này theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc là coi thường sự hy sinh to lớn của người Trung Quốc trong nỗ lực bảo vệ an toàn và sức khỏe nhân loại, bác bỏ những đóng góp lớn lao của Trung Quốc đối với an ninh y tế công cộng toàn cầu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi tin rằng bất cứ quốc gia có trách nhiệm nào cũng sẽ kiên quyết phản đối hành vi "gắn danh" vô lý này cho virus", ông Vương nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Lavrov bày tỏ quan điểm tương tự khi cho rằng không nên "gắn danh" cho virus. Ngoại trưởng Nga cũng phản đối nỗ lực "ô danh hóa" dịch bệnh của quốc gia mà Trung Quốc nhắc tới.

Vấn đề trên cũng được ông Vương đề cập tới trong cuộc điện đàm cùng ngày với Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành động "ô danh hóa" dịch bệnh và nhằm vào một quốc gia cụ thể. Ông khẳng định đây là hành động "không có đạo đức" và "không công bằng", gây bất lợi cho nỗ lực chung tay chống dịch của cộng đồng quốc tế.

Các các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đang tranh cãi về cách gọi virus gây dịch Covid-19.

Tổng thống Trump những ngày qua liên tục dùng cụm từ "virus Trung Quốc" khi nhắc tới đại dịch Covid-19 bất chấp những chỉ trích gay gắt từ chính quyền Bắc Kinh.

Cuộc khẩu chiến giữa 2 bên buộc WHO phải lên tiếng.

"Một điều thực sự quan trọng là chúng ta cần cẩn trọng trong ngôn từ sử dụng. Chúng ta cần hạn chế việc sử dụng những từ ngữ có thể liên hệ một số cá nhân với virus này. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cần phải tránh", người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho hay.

"Tôi chắc chắn bất cứ ai đều sẽ cảm thấy hối tiếc khi mô tả virus này gắn với một dân tộc", ông Ryan cho biết thêm.