Canada nói Trung Quốc giam giữ tuỳ tiện 2 công dân: Bắc Kinh lên tiếng

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho rằng: Lãnh đạo và Ngoại trưởng Canada "bình luận bừa bãi" về vụ việc Trung Quốc xử lý vụ án 2 công dân nước này là doanh nhân Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig. Do vậy, phía Trung Quốc bày tỏ "không hài lòng và kiên quyết phản đối".

Theo người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc, việc các cơ quan kiểm sát nước này truy tố 2 công dân Canada vì các tội danh thu thập bí mật, tình báo quốc gia và cung cấp phi pháp cho nước ngoài là có chứng cứ xác thực, đầy đủ.

"Hai bị can người Canada phạm tội là rõ ràng và họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Trung Quốc phản đối bất cứ quốc gia hay tổ chức nào can thiệp vào công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của đất nước vì bất cứ lý do gì”.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc còn nhấn mạnh, Canada chỉ trích Bắc Kinh "tùy tiện" giam giữ các công dân nước này là "vô căn cứ" và việc Ottawa "kết bè kéo phái" gây áp lực cho Trung Quốc sẽ chỉ tốn công vô ích. Bắc Kinh hối thúc Ottawa "dừng ngay những phát ngôn vô trách nhiệm", không được can thiệp phía Trung Quốc xử lý vụ án theo pháp luật dưới mọi hình thức.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố, với sự hỗ trợ của các nước đồng minh, Canada sẽ tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc để chấm dứt việc giam giữ tùy tiện hai công dân nước này mà không vì lý do nào.

Thời gian qua, mối quan hệ của Trung Quốc và Canada không ngừng xấu đi vì vụ bắt giữ và xét xử bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei theo yêu cầu của Mỹ, cũng như các vụ bắt bớ và kết án tử hình các công dân Canada tại Trung Quốc.