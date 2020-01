Trung Quốc tự tin kiểm soát dịch virus corona

"Kể từ khi dịch virus corona bùng phát, Chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát toàn diện và nghiêm ngặt nhất với tinh thần trách nhiệm cao đối với sức khỏe của mọi người", bà Hoa Xuân Oánh nói và cho biết nhiều biện pháp nước này đang thực hiện vượt xa các yêu cầu của các quy định y tế quốc tế.

"Chúng tôi có đầy đủ tự tin và khả năng để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Trung Quốc đã thông báo cho các bên liên quan và chia sẻ trình tự bộ gene của virus corona một cách kịp thời với sự cởi mở, minh bạch và tinh thần có trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Óanh (Ảnh: Reuters)

"WHO và nhiều quốc gia đã công nhận và đánh giá cao điều này", bà Hoa Xuân Oánh nói. Bà Hoa cho biết Trung Quốc liên lạc chặt chẽ và hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Các chuyên gia của WHO gần đây thực hiện chuyến đi thực địa đến Vũ Hán. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng thăm Trung Quốc và thảo luận về việc ngăn chặn và kiểm soát virus corona với phía Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Đề cập đến việc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khen ngợi những nỗ lực của Trung Quốc và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Bắc Kinh cho thế giới bằng cách chiến đấu chống lại đại dịch virus corona, bà Hoa Xuân Oánh cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với WHO và các quốc gia khác để bảo vệ an ninh y tế công cộng khu vực và toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới hôm 30/1 tuyên bố dịch virus corona tại Trung Quốc là trường hợp khẩn cấp toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, với 9.692 ca nhiễm bệnh và 213 ca thiệt mạng ở Trung Quốc. Đến nay đã có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca nhiễm virus corona.