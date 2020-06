Trung Quốc hạn chế thị thực công dân Mỹ vì vấn đề Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29/6 nói sẽ áp đặt các hạn chế thị thực đối với các cá nhân Mỹ có "hành vi nghiêm trọng" liên quan đến Hong Kong. Trung Quốc đưa ra quyết định sau khi Washington tuyên bố hạn chế thị thực đối với một số quan chức Trung Quốc tại Hong Kong.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên trong cuộc họp báo rằng, Trung Quốc đang đề nghị Mỹ ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong và cảnh báo rằng họ sẽ phản ứng với các biện pháp mạnh nếu Mỹ tiếp tục hành động.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó cho biết, Mỹ sẽ hạn chế thị thực với các quan chức Trung Quốc mà Washington cho là có liên quan tới việc phá hoại quyền tự trị của Hong Kong. Theo đó, các thành viên gia đình của quan chức trên cũng có thể sẽ phải chịu các hạn chế trên.

Washington trước đó nhiều lần chỉ trích dự luật an ninh Hong Kong, khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang làm xói mòn tự do của thành phố này. Đáp trả, Trung Quốc cảnh báo Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia này.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ trong vài tháng gần đây phát đi các tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc trên nhiều mặt trận liên quan tới dự luật.

Mới đây nhất, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật “Đạo luật tự chủ Hong Kong” có thể giúp chính quyền của Tổng thống Trump trừng phạt các quan chức Trung Quốc cũng như ngân hàng và công ty làm ăn với họ.