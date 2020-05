Trung Quốc có thể sắp ban hành luật an ninh mới cho Hong Kong

SCMP đưa tin, nguồn tin am hiểu các vấn đề Hong Kong cho biết Trung Quốc đã kết luận rằng Hội đồng Lập pháp của Hong Kong không thể thông qua lật an ninh riêng trong bối cảnh tình hình chính trị hiện tại của thành phố. Do đó, Quốc hội Trung Quốc sẽ thực thi trách nhiệm này.

Dẫn thông tin từ nguồn tin, SCMP cho biết: “Nếu pháp luật an ninh không được thông qua trong phiên họp thường niên của quốc hội hoặc ngay sau đó thì không có gì đảm bảo rằng luật này có thể được Hội đồng Lập pháp Hong Kong thông qua hai năm tới. Không cho phép các hành vi chà đạp quốc kỳ hay bôi nhọ biểu tượng quốc gia ở Hong Kong".

Theo nguồn tin từ Bắc Kinh, luật mới sẽ cấm tất cả các hoạt động với mục đích lật đổ chính quyền trung ương và can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề Hong Kong cũng như các hành động khủng bố ở thành phố này.

Cảnh sát vũ trang đi qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 20/5. (Ảnh: SCMP)

Theo chương trình dự kiến, bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Các đảng đối lập đã tuyên bố sẽ có cơ hội để chiếm đa số nhằm chặn tất cả các dự luật do chính phủ đưa ra.

Động thái giới thiệu dự thảo nghị quyết cho phép quốc hội Trung Quốc ban hành luật an ninh dành riêng cho Hong Kong được đưa ra bối cảnh các đại biểu quốc hội đang chuẩn bị gặp Hạ Bảo Long, Giám đốc Văn phòng Hong Kong và Ma Cao (HKMAO) của Hội đồng Nhà nước vào tối 21/5.

Bản dự thảo nghị quyết sẽ được gửi đến các đại biểu và được trình bày dưới dạng bản kiến nghị lên quốc hội vào chiều 22/5. Sau đó, Quốc hội dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về nghị quyết vào cuối phiên họp thường niên, có khả năng là vào ngày 28/5. Nghị quyết tiếp đó sẽ được chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để vạch ra các chi tiết của luật.

“Quyết định của Quốc hội tại phiên họp sẽ ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ phác thảo luật mới cho Hong Kong, đưa vào phụ lục ba của Luật Cơ bản Hong Kong. Luật mới sẽ được ban hành tại Hong Kong mà không cần luật pháp địa phương", nguồn tin cho hay.

Thông tin này nếu được xác nhận, đồng nghĩa với việc Hong Kong sẽ có luật an ninh 23 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục (năm 1997). Đây sẽ là sự thay đổi lớn lớn so với quy định về việc Trung Quốc cho phép Hong Kong soạn thảo và ban hành luật.

Theo Điều 23, Luật cơ bản hay “hiến pháp” của Hong Kong, yêu cầu chính quyền thành phố ban hành luật an ninh riêng để cấm các hành vi làm phản, ly khai, xúi giục nổi loạn hoặc lật đổ.

Trước đó, luật này đã bị dừng thực thi từ năm 1997. Năm 2003, chính quyền Hong Kong đã buộc phải tạm dừng dự luật an ninh sau khi ước tính một nửa triệu người đã xuống đường để phản đối luật pháp mà họ cảnh báo sẽ hạn chế quyền và tự do của họ.

Tuy nhiên, áp lực phải ban hành một luật như vậy đã tăng lên sau khi các cuộc biểu tình được kích hoạt vào tháng 6/2019 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm tới xét xử tại các khu vực tài phán Hong Kong chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.