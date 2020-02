Mặc dù chỉ trích Mỹ đã có những hành động tạo ra và gieo rắc nỗi sợ hãi sau khi dịch virus corona bùng phát, song Trung Quốc sẽ cho phép các chuyên gia Mỹ tham gia phái đoàn WHO vào nước này để tìm cách chống virus corona.

“Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị của Mỹ để kết hợp cùng một nhóm các chuyên gia WHO đến Trung Quốc nhằm tìm hiểu thêm virus corona và chống lại virus này”, một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) nói với The Hill.

Một phát ngôn viên của WHO cho biết phái đoàn có thể sẽ lên đường vào tuần này để “làm việc với các đối tác Trung Quốc về tăng cường hiểu biết về dịch bệnh nhằm hướng dẫn các nỗ lực ứng phó toàn cầu. Cả Trung Quốc và WHO đều nhất trí về nhiệm vụ này”.

Trung Quốc cho phép chuyên gia Mỹ tham gia phái đoàn Tổ chức Y tế thế giới đến nước này nhằm chống virus corona (Ảnh: Thehill)

Người phát ngôn không cho biết các chuyên gia trong phái đoàn sẽ đến từ những nước nào, nhưng lưu ý rằng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ tham gia trong thành phần đoàn.

Các quan chức Trung Quốc trước đó đã nhiều lần từ chối lời đề nghị từ chính phủ Mỹ để hỗ trợ chống lại dịch bệnh virus corona.

Cả các quan chức Trung Quốc và WHO đều chỉ trích chính quyền của Trump về quyết định cấm công dân nước ngoài nhập cảnh nước này nếu họ đã tới Trung Quốc trước đó. “Không có lý do gì cho các biện pháp can thiệp không cần thiết vào du lịch và thương mại quốc tế”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm 3/2.

Bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm quốc gia về bệnh miễn dịch và hô hấp CDC, bảo vệ phản ứng của nước Mỹ. “Chúng tôi đã đưa ra quyết định tích cực trước một mối đe dọa chưa từng có”, bà Nancy Messonnier nói. “Những hành động này dựa trên cơ sở khoa học và nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả người Mỹ”.

Bà Nancy Messonnier cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại virus corona ở Trung Quốc có thể được tăng cường nhờ sự tham gia của CDC. “Tôi nghĩ rằng ở CDC có những nhà khoa học cực kỳ giỏi, có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật với những căn bệnh tương tự”, bà Messonnier cho hay. “Sự hiện diện của chúng tôi trên thực địa ở Trung Quốc sẽ giúp ích cho những người ở Trung Quốc”.

Theo truyền thông Trung Quốc, đến ngày 4/2, 426 người chết vì virus corona, trong đó số ca nhiễm bệnh đã tăng hơn 19.000 ca.

