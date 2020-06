Trung Quốc chỉ trích Mỹ, kêu gọi các nước ủng hộ tài chính cho WHO

Hôm 1/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Mỹ "nghiện rút lui", và"ích kỷ" khi rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bắc Kinh cho rằng, Washington đang theo đuổi quyền lực chính trị và chủ nghĩa đơn phương.

Trung Quốc sau đó ra lời kêu gọi các nước hỗ trợ tài chính và ủng hộ chính sách cho WHO trong bối cảnh Mỹ “cắt đứt” quan hệ với tổ chức này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Reuters)

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, cung cấp từ 212-513 triệu USD một năm cho tổ chức. Năm 2019, Mỹ đã tài trợ cho WHO 453 triệu USD.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ngừng tài trợ cho WHO, cho đến khi cuộc điều tra được mở ra về cách tổ chức ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Quyết định ngừng tài trợ và rút khỏi WHO của Mỹ vấp phải nhiều phản đối của nhiều nước. Phụ trách chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell và Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong một tuyên bố chung đã kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định của Mỹ là đòn giáng vào cơ sở pháp lý quốc tế của hợp tác y tế.

Hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sẽ cắt đứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do phản ứng của tổ chức đối với đại dịch COVID-19.

Quyết định cắt đứt quan hệ với WHO của Mỹ diễn ra khi thời hạn 30 ngày mà nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra cho WHO cải cách chưa kết thúc.

Trước đó, trong bức thư dài 4 trang đề ngày 18/5 gửi Tổng giám đốc WHO, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố WHO có 30 ngày để “sửa sai”, nếu không Mỹ sẽ vĩnh viễn cắt nguồn tài trợ và xem xét lại việc tham gia tổ chức này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào quyết định cắt đứt quan hệ với WHO của Mỹ có hiệu lực. Theo Nghị quyết năm 1948 của Quốc hội Mỹ về tư cách thành viên WHO, Mỹ “có quyền rút khỏi tổ chức nếu thông báo trước 1 năm”. Và Mỹ là thành viên duy nhất có thể rút khỏi WHO một cách hợp pháp - đặc quyền mà Washington đã yêu cầu khi gia nhập tổ chức.