Trung Quốc chỉ trích bức thư Tổng thống Mỹ gửi WHO

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 19/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết, cách biểu đạt không rõ ràng và nhiều giả định trong bức thư của Tổng thống Trump có thể gây ra định hướng sai cho dư luận.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết thêm, đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung Quốc nhiều lần giới thiệu với bên ngoài một cách rõ ràng các mốc thời gian cụ thể, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng đã chứng minh những chỉ trích sai lầm của Mỹ đối với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Về bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ông Triệu Lập Kiên cho rằng, bức thư chứa đầy những ám thị và giả định, mục đích nhằm định hướng sai dư luận, “bôi đen” những nỗ lực của Trung Quốc, thoái bỏ trách nhiệm của Mỹ về khả năng kiểm soát dịch bệnh tại nước mình.

Đối với thông tin Mỹ dọa cắt vĩnh viễn ngân sách cho WHO, ông Triệu Lập Kiên cũng cho biết, tỷ lệ và tiêu chuẩn nộp phí thành viên cho WHO là do các quốc gia thành viên cùng quyết định, không phải chỉ do một mình Mỹ. Do đó, việc nộp phí cho WHO là trách nhiệm và nghĩa vụ mà Mỹ nên làm chứ không phải chỗ để mặc cả.

Ông Triệu Lập Kiên nói: "Hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ, do đó nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đoàn kết, hỗ trợ người dân, hồi phục kinh tế. Trung Quốc yêu cầu một số chính khách Mỹ dừng ngay việc đổ trách nhiệm, tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để cùng chiến thắng dịch bệnh”.

Trong bức thư gửi cho ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO hôm 18/5, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo nước này có thể sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách cho WHO và xem xét khả năng rút khỏi Tổ chức này, nếu WHO không có những “thay đổi mang tính thực chất” trong vòng 30 ngày.

Trong một động thái khác, trong bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Y tế thế giới WHA, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ viện trợ quốc tế 2 tỷ USD trong vòng 2 năm tới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng do COVID-19, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

Bắc Kinh sẽ hợp tác với Liên hợp Quốc xây dựng Kho và Trung tâm phản ứng nhân đạo toàn cầu tại Trung Quốc, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng vật tư chống dịch và thiết lập "hành lang xanh" cho vận chuyển và thông quan các mặt hàng này.