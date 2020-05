Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'bắt cóc' Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Trung Quốc chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm đưa vấn đề Hong Kong vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ). Dù vậy theo một số nguồn tin ngoại giao, Mỹ và Anh đã thành công trong việc có một cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề hôm 29/5.

Bắc Kinh cho biết hôm 29/5 đã có phản đối chính thức tới bốn nước. "Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong và Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Ông gọi cách tiếp cận của Mỹ là "hoàn toàn vô lý" và nói rằng Trung Quốc sẽ không cho phép Mỹ "bắt cóc" Hội đồng Bảo an LHQ vì mục đích riêng của mình. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức thao túng chính trị vô nghĩa này", Zhao nói.

(Ảnh minh họa)

Trung Quốc cũng cảnh báo các quốc gia phương Tây tránh xa các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

Mỹ, Anh, Canada và Australia đi đầu chỉ trích luật an ninh mới Trung Quốc muốn áp đặt với Hong Kong, theo đó các hành động ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, khủng bố và các hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia sẽ bị trừng phạt, bên cạnh đó cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc hoạt động công khai tại Hong Kong. Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 đã phê duyệt các kế hoạch cho luật này đi vào soạn thảo chi tiết.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab trước đó cho biết London có thể mở rộng các quyền của người Hong Kong mang hộ chiếu Quốc gia Anh ở nước ngoài (BNO) - một trạng thái được trao cho nhiều người Hong Kong tại thời điểm Hong Kong bàn giao về Trung Quốc - nếu Trung Quốc tiếp tục theo đuổi luật an ninh.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo về Trung Quốc hôm 29/5.