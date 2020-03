Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo hàng triệu người có thể chết vì Covid-19

"Nếu chúng ta để dịch Covid-19 lây lan như cháy rừng - đặc biệt là ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới - nó sẽ giết chết hàng triệu người. Đoàn kết toàn cầu không chỉ là mệnh lệnh đạo đức mà còn là lợi ích của mọi người", Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Ông Guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp giữa các nước trên phạm vi toàn cầu để ngăn chặn "thảm họa sức khỏe" vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.000 người và lây nhiễm cho hơn 217.500 trường hợp trên toàn thế giới.

"Chúng ta cần phải ngay lập tức tránh việc các nước thực hiện chiến lược y tế riêng rẽ trong chống dịch. Và cần có sự phối hợp quốc tế để ngăn chặn đại dịch, trong đó có việc hỗ trợ các nước ít có sự chuẩn bị hơn trong cuộc khủng hoảng này”, ông Guterres nói.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi Nhóm các nền kinh tế lớn (G-20) giúp đỡ các nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch này.

“Các nước G-20 không chỉ phải đối phó với chính dịch bệnh ở nước mình mà cần có sự quan tâm đặc biệt với các nước châu Phi và các nước đang phát triển khác. Chúng ta phải hỗ trợ họ mạnh mẽ hơn vì virus đang đến và sẽ đến. Việc từ chối hỗ trợ có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Guterres cho hay.

Ông Guterres cũng kêu gọi chính phủ các nước cần “hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho nỗ lực đa phương - do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu, trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Và thực hiện đầy đủ lời kêu gọi của WHO".

Về hỗ trợ cho nền kinh tế toàn cầu, Tổng thư ký Guterres cho biết cần tập trung vào việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất như người lao động, người có thu nhập thấp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, ông Guterres cho rằng các thiết chế tài chính như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác có vai trò chính trong việc hỗ trợ cho những nước gặp khó khăn trong cuộc cuộc chiến chống lại dịch bệnh.