Tổng thống Trump: Trung Quốc có thể gánh hậu quả vì để COVID-19 bùng phát

"Nếu đó là sơ suất, sai lầm sẽ chỉ là sai lầm. Nhưng nếu họ cố tình làm không hết trách nhiệm, chắc chắn sẽ có hậu quả", ông Trump cảnh báo Trung Quốc. Tổng thống Mỹ dù vậy không tiết lộ những hành động mà Mỹ có thể thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump và các trợ lý cấp cao đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc vì cho rằng nước này thiếu minh bạch về dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Tổng thống Mỹ đã đình chỉ viện trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc WHO thiên vị cho Trung Quốc.

Tổng thống Trump cũng đưa ra các câu hỏi về phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán mà báo Mỹ Fox News cho rằng có khả năng đã phát triển virus nCoV để cạnh tranh với Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết chính phủ đang điều tra vụ việc.

Ông Trump cũng một lần nữa đặt ra nghi ngờ về số người chết tại Trung Quốc, mới được sửa đổi vào thứ Sáu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng tuyên bố "không hài lòng" với việc Trung Quốc không sẵn sàng cảnh báo về đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi trao đổi rất nhiều với Trung Quốc. Để tôi tóm gọn lại thế này: Tôi không hài lòng, rõ chứ? Tôi rất không hài lòng... Tôi nói chuyện với họ và việc này lẽ ra phải chấm dứt từ lâu. Họ biết điều đó và chúng tôi không được can thiệp. WHO cũng không can thiệp. Tôi ước gì họ có thái độ khác", ông Trump nói.

Video: Tổng thống Trump trách Trung Quốc cảnh báo muộn COVID-19

Trung Quốc sau đó bác bỏ các cáo buộc che đậy thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói nước này "chưa bao giờ che đậy" việc dịch COVID-19 bùng phát và "không cho phép bất cứ sự che đậy nào".

Ông Triệu nói việc sửa đổi con số thống kê các ca bệnh ở Vũ Hán là kết quả của quá trình xác minh, nhằm đảm bảo tính chính xác và việc sửa đổi này chỉ là "một thông lệ quốc tế bình thường".

Cơ quan y tế Vũ Hán hôm 16/4 bất ngờ điều chỉnh số người chết do COVID-19 tăng 50% lên 3.869, để cập nhật "báo cáo không chính xác, chậm trễ và thiếu sót".

Theo báo cáo mới, các ca chết người được bổ sung chậm trễ vì lý do như một số bệnh nhân đã chết tại nhà mà không gặp bác sĩ hoặc không được xét nghiệm; báo cáo muộn và không đầy đủ do nhân viên y tế và các tổ chức bận điều trị và chống dịch; mạng lưới thông tin không phủ đến hết các bệnh viện.

Trung Quốc cho rằng, việc sửa đổi tương tự về số ca chết người cũng diễn ra ở thành phố New York, Mỹ vài ngày trước, khi bổ sung 3.700 trường hợp qua đời tại nhà trước lúc được xét nghiệm.