Tổng thống Trump phê chuẩn tuyên bố thảm họa ở New York

Tổng thống Donald Trump phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang New York, tâm điểm đại dịch Covid-19 tại Mỹ.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ, lệnh của Tổng thống Donald Trump mở đường cho việc huy động các nguồn lực liên bang cho nỗ lực phục hồi của bang New York và các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Lệnh này cũng cho phép cư dân New York, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được tiếp cận tư vấn khủng hoảng.

Tổng thống Donald Trump.

Theo tờ Thời báo New York, tính đến sáng 21/3 (giờ địa phương), hơn 7.100 trường hợp mắc Covid-19 đã được báo cáo tại bang New York. Trong khi đó, theo thống kê của CNN, bang New York hiện có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, với ít nhất 8.377 trường hợp và 53 người tử vong.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Covid-19 là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe quốc gia, theo đó giải phóng hàng tỷ USD viện trợ Liên bang cho chính quyền các bang và địa phương đối phó với dịch bệnh.

Ông Donald Trump cũng đã ký hai gói ngân sách ứng phó Covid-19, với tổng số tiền hơn 100 tỷ USD. Dự luật kích thích kinh tế (gói thứ ba) đang được các thượng nghị sĩ đàm phán, sẽ trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Dự luật này đã được gửi tới các nghị sĩ đảng Dân chủ vào cuối ngày 19/3, nhưng vẫn chưa được thông qua. Dự kiến, các nghị sỹ Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 21/3 (theo giờ Mỹ).

