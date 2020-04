Tổng thống Trump nói WHO nhận nhiều tài trợ từ Mỹ nhưng 'hướng về Trung Quốc'

"Vì lý do nào đó, WHO phần lớn được tài trợ bởi Mỹ nhưng lại hướng về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. May mắn là chúng tôi từ chối nghe theo khuyến cáo của họ về việc giữ biên giới mở với Trung Quốc. Tại sao họ lại đưa ra cho chúng tôi một khuyến cáo sai lầm như vậy", ông Trump viết trên Twitter.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đề cập tới việc "kết thúc tài trợ cho WHO".

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo Mỹ lặp lại quan điểm trước đó trong một bài xã luận trên Wall Street Journal nói WHO đi theo lập luận của Bắc Kinh, kéo dài thời gian tuyên bố đại dịch.

Nhiều quan chức Mỹ thời gian qua cũng lên tiếng kêu gọi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức với cáo buộc ông này chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Marthy McSally khẳng định đây là thời điểm ông Tedros rời khỏi vị trí hiện tại.

"WHO phải ngừng bảo vệ Trung Quốc. Ông Tedros cần phải từ chức. Chúng ta cần thực hiện một số hành động để giải quyết vấn đề này. Điều đó thật vô trách nhiệm", bà McSally nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Thượng nghị sĩ Rick Scott yêu cầu Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện khởi động một cuộc điều tra về việc xử lý virus của WHO khi cáo buộc tổ chức này không hành động kịp thời giúp thế giới sẵn sàng chống dịch.

WHO công bố dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu hôm 11/3, hơn 2 tháng sau khi virus corona chủng mới bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc.