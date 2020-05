Tổng thống Trump đe dọa ngừng vĩnh viễn tài trợ cho WHO

“Nếu WHO không cam kết có những cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ khiến việc Mỹ đóng băng tạm thời tài trợ cho WHO thành vĩnh viễn và xem xét lại việc làm thành viên của chúng tôi”, ông Trump nói trong thư gửi lãnh đạo WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói WHO đã “hành động đáng buồn” trong việc đối phó với COVID-19 và ông sẽ sớm quyết định về khoản tài trợ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đóng góp hơn 400 triệu USD cho WHO năm 2019, khoảng 15% ngân sách của tổ chức. Năm 2020, Washington đã gửi vào tài khoản WHO khoảng 58 triệu USD, bằng phân nửa khoản cần đóng góp trong năm này.

Trong thư, ông Trump nói cách duy nhất cho tổ chức y tế của Liên hợp quốc là phải chứng tỏ sự độc lập khỏi Trung Quốc. Tổng thống Trump ngừng các khoản đóng góp của Mỹ cho WHO hồi tháng 4 với cáo buộc tổ chức này hỗ trợ những “thông tin sai lệch” của Trung Quốc về dịch bệnh. Các quan chức WHO phủ nhận cáo buộc này, khẳng định họ minh bạch và cởi mở trong thông tin.

Tổng thống Trump nói thêm chính quyền của ông đã bắt đầu các cuộc thảo luận về cải cách với lãnh đạo WHO.

Video: WHO kêu gọi điều tra các ca nghi mắc COVID-19 cuối năm 2019

Hôm 18/5, WHO cho biết một cuộc điều tra độc lập về phản ứng với dịch bệnh toàn cầu COVID-19 sẽ sớm bắt đầu và họ đã nhận được sự ủng hộ và một khoản cam kết tài trợ khổng lồ từ Trung Quốc – nơi đầu tiên ghi nhận các ca bệnh.

WHO cũng đang dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu trong việc phát triển vaccine an toàn và hiệu quả, xét nghiệm và thuốc nhằm phòng, chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Hơn 4,75 triệu người được ghi nhận mắc COVID-19 trên toàn cầu, 314.414 người đã chết, theo thống kê của Reuters.