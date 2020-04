Tổng thống Trump cảnh báo '2 tuần đau thương', Mỹ đối mặt hiện thực cay đắng

Bất chấp những nỗ lực chống Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, khoảng 100.000 đến 240.000 người Mỹ vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất mạng vì đại dịch. Các thành viên cấp cao thuộc đội đặc nhiệm khẩn cấp của Tổng thống Trump ước tính như vậy, thông qua một mô hình nghiên cứu.

Đây không phải lần đầu tiên các chuyên gia đưa ra dự đoán về số người chết khủng khiếp. Tuy nhiên phản ứng nghiêm trọng không thường thấy của ông Trump, cộng thêm những biểu đồ dự đoán không mấy lạc quan từ các cố vấn cấp cao về y tế là những tín hiệu báo động mà những phát biểu ồn ào trước đó của vị Tổng thống không đề cập tới.

Ông Donald Trump cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 ở nước Mỹ.

Động thái của ông Trump, người đã xem nhẹ đại dịch Covid-19 suốt hàng tuần liền, phản ánh quy mô của cuộc khủng hoảng.

"Tôi muốn tất cả người Mỹ chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước. Chúng ta sắp trải qua hai tuần rất đau thương", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Tổng thống Mỹ xuất hiện trong một ngày đầy những diễn biến xấu, tô đậm những hiện thực của cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Các bệnh viện dã chiến mọc lên ở công viên trung tâm New York để giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện đang quá tải. Các bang cầu cứu chính phủ để xin thêm máy thở.

Ông Trump nhường gần hết thời lượng của buổi họp báo kéo dài hai tiếng cho hai vị chuyên gia, Tiến sĩ Anthony Fauci và Tiến sĩ Deborah Birx, những người trong cuối tuần cố gắng thuyết phục ông nhận thức được tình hình căng thẳng hiện tại.

Fauci, Birx chỉ ra sự tăng vọt về số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở New York và New Jersey trong vài tuần gần đây. Tia hi vọng lớn nhất mà họ mang đến là dẫn chứng Italy đã đưa được đồ thị chết chóc hướng xuống dưới sau hàng tuần đau khổ.

Nhiều bệnh viện ở Mỹ quá tải.

Các chuyên gia đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn quyết liệt nhất, bao gồm giãn cách xã hội và hạn chế ra đường. Tuy nhiên, kể cả khi những điều đó được thực thi, vẫn có thể có khoảng 100.000 đến 240.000 người Mỹ mất mạng vì Covid-19.

Fauci tuyên bố nước Mỹ sẽ không để những con số đó trở thành hiện thực và sẽ dốc toàn lực để hạn chế số người chết ở dưới mức dự báo. Ông khẳng định rằng những nỗ lực ngăn chặn đang cho thấy hiệu quả.

Birx kêu gọi toàn dân đồng lòng và nhấn mạnh rằng: "Không có thứ vaccine hay thuốc chữa thần kỳ nào cả. Tất cả phụ thuộc vào cách hành xử. Mỗi hành động của chúng ta sẽ chuyển hóa thành thứ có thể thay đổi được cục diện cuộc chiến chống đại dịch trong 30 ngày tới".

Vị Tổng thống, mới cách đây một tháng dự đoán một phép màu thổi bay virus, bày tỏ sự tiếc nuối khi hai bang New York và New Jersey đã phản ứng quá muộn.

Video: Mỹ sắp bước vào '2 tuần đau thương'

Thống đốc New York Andrew Cuomo liên tiếp chỉ trích ông Trump vì không kích hoạt toàn bộ đạo luật Sản xuất quốc phòng để đẩy mạnh nguồn cung máy thở và các trang bị y tế thiết yếu. Chưa đầy một tháng trước, Tổng thống Mỹ kiên quyết bác bỏ những lời kêu gọi đóng cửa nền kinh tế và xem nhẹ tác động của đại dịch, coi Covid-19 chỉ như cúm mùa.

Tuy nhiên, khi số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã nhảy vọt lên con số 200.000 và vượt mốc 4.000 người chết, ông Trump cuối cùng cũng nhận ra hai dịch bệnh này không hề giống nhau.

Bệnh nhân xếp hàng chờ kiểm tra Covid-19.

CNN hôm thứ Ba đưa tin rằng không phải tất cả các cố vấn của Tổng thống đều ủng hộ quyết định kéo dài thời gian áp dụng quy định giãn cách xã hội.

Quyết định đóng cửa nền kinh tế sẽ khiến hàng triệu người Mỹ mất việc và mức tăng trưởng giảm mạnh. Con số đầy đủ về những tổn thất sẽ được công bố ngay tuần này.

Ông Trump đang đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phải cân bằng giữa việc ngăn chặn sự lây lan của virus và giảm bớt thiệt hại cho nền kinh tế.

Các cố vấn y tế của ông Trump đã kết luận rằng việc kéo dài giai đoạn giãn cách xã hội thêm 1 tháng là cần thiết. Tuy nhiên tình hình hiện tại cho thấy các biện pháp ngăn chặn này khó có thể được gỡ bỏ sau 30 ngày nữa.