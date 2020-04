Tổng thống Mỹ 'không hài lòng', trách Trung Quốc cảnh báo muộn về COVID-19

"Chúng tôi trao đổi rất nhiều với Trung Quốc. Để tôi tóm gọn lại thế này: Tôi không hài lòng, rõ chứ? Tôi rất không hài lòng", Tổng thống Trump phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 18/4.

"Tôi nói chuyện với họ và việc này lẽ ra phải chấm dứt từ lâu. Họ biết điều đó và chúng tôi không được can thiệp. WHO cũng không can thiệp. Tôi ước gì họ có thái độ khác", ông Trump nói thêm.

Ông Trump không hài lòng với thái độ của Trung Quốc trong việc cảnh báo về đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ ám chỉ Trung Quốc không sẵn sàng hợp tác với nước khác và các tổ chức quốc tế khi dịch bệnh mới bùng phát.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "không báo cáo những gì xảy ra ở Trung Quốc". Theo ông Trump, đại dịch COVID-19 lẽ ra phải được ngăn chặn từ sớm.

"Rất nhiều chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Và có các cuộc điều tra đang được thực hiện, chúng ta sẽ tìm ra", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

"Tất cả những gì tôi có thể nói là dù nó (virus) đến đâu hay từ Trung Quốc, dưới bất kỳ một hình thức nào, thì 184 nước đã chịu tổn thương. Điều đó thật tồi tệ, phải không? Và lẽ ra chuyện này đã được giải quyết rất dễ dàng ngay khi mới bắt đầu", ông Trump nói.

Video: Tổng thống Mỹ 'không hài lòng" vì Trung Quốc cảnh báo muộn về COVID-19

Trong buổi họp báo mới nhất, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm mà ông chia sẻ trên Twitter hôm qua (17/4), khi cho rằng Trung Quốc không cung cấp số liệu đầy đủ về số người chết do COVID-19.

"Các bạn biết đấy. Khi tôi đọc báo mỗi buổi tối và thấy rằng chúng ta nhiều nhất (số người chết vì COVID-19), thực ra không phải. Nhiều nhất thế giới phải là Trung Quốc", ông Trump khẳng định.