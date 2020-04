Tổng Giám đốc WHO kêu gọi Mỹ xem xét nối lại tài trợ, coi đó như khoản đầu tư

"Hầu hết các quốc gia vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch và vài nước bắt đầu ghi nhận sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm. Chúng ta còn cả chặng đường dài để đi. Virus này sẽ tồn tại cùng chúng ta trong thời gian dài", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm 22/4.

"Tôi hy vọng việc đóng băng tài trợ sẽ được xem xét lại và Mỹ sẽ một lần nữa hỗ trợ công việc của WHO...Tôi cũng hy vọng, nước Mỹ xem đây là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giữ an toàn cho Mỹ", ông Tedros Ghebreyesus cho hay.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom. (Ảnh: WHO)

Vị Tổng Giám đốc WHO khẳng định vẫn còn nhiều lỗ hổng trong hàng rào chống dịch của thế giới và không một quốc gia nào có đủ mọi thứ.

Liên quan tới những chỉ trích việc WHO hành động chậm trễ, ông Tedros bảo vệ quyết định của tổ chức này liên quan tới tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 30/1.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đúng thời điểm, khi thế giới có đủ thời gian để ứng phó", Tổng giám đốc WHO nói.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt tài trợ cho WHO, với cáo buộc tổ chức này không thể làm tròn nghĩa vụ trong đại dịch.

Quyết định của Mỹ vấp phải sự phản đối từ nhiều chuyên gia y tế thế giới, Liên Hợp Quốc, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và tỷ phú Bill Gates, nhà ủng hộ lớn cho WHO thông qua quỹ từ thiện của mình.

Video: Mỹ cắt ngân sách tài trợ, WHO lên tiếng (Nguồn: VTC Now)

Trong khi Trung Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của WHO và tác động tiêu cực tới sự hợp tác quốc tế. Trong khi Nga kêu gọi Mỹ ngừng công kích WHO và có hướng đi trách nhiệm hơn.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell gọi quyết định của ông Trump là "rất đáng tiếc", khẳng định không có lí do giải thích nào trong thời điểm cần tới nỗ lực của WHO trong cuộc chiến chống COVID-19.