Tổng Giám đốc WHO cảm ơn Việt Nam đóng góp 50.000 USD chống COVID-19

“Cảm ơn Việt Nam vì sự đóng góp của các bạn vào nỗ lực ứng phó với COVID-19 trên toàn cầu. Hãy cùng sát cánh bên nhau!", ông Tedros viết trên Twitter hôm 27/4.

Theo đó, chiều 24/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD Mỹ của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO cảm ơn Việt Nam trên Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao; ông Kidong Park, đại diện WHO tại Việt Nam, đại diện Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp Quốc (LHQ) và một số cán bộ của WHO.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ mục tiêu kép của Chính phủ Việt Nam là vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa bảo đảm ổn định kinh tế xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ trưởng nhấn mạnh, dù Việt Nam đang chịu nhiều tác động do đại dịch gây ra, nhưng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và hiện đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, Chính phủ Việt Nam quyết định đóng góp 50.000 USD Mỹ hỗ trợ Quỹ Ứng phó COVID-19 của WHO, với hy vọng sẽ phần nào giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng bày tỏ mong muốn WHO tiếp tục đóng vai trò trung tâm, dẫn dắt và điều phối hiệu quả các nỗ lực quốc tế, đáp ứng mong đợi của các nước thành viên; đề nghị WHO tiếp tục quan tâm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt những nơi có hệ thống y tế yếu kém.