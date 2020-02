Tổ chức Y tế thế giới tới Trung Quốc nghiên cứu Covid-19

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tới Trung Quốc để bắt đầu điều tra về sự bùng phát của Covid-19 vào cuối tuần này, tập trung vào cách thức Covid-19 (nCoV) lây lan và mức độ nghiêm trọng của bệnh, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14/2 cho biết.

Nhóm nghiên cứu chung, bao gồm 12 chuyên gia quốc tế và 12 đối tác Trung Quốc, sẽ tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về cách thức, địa điểm và khoảng thời gian hơn 1.700 nhân viên y tế bị nhiễm loại virus mới, - các quan chức WHO cho biết.

Phát biểu từ Kinshasa tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Ghebreyesus nói: “Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ đến nơi vào cuối tuần”.

“Mục tiêu của nhiệm vụ chung lần này là nhanh chóng thông báo các bước tiếp theo trong hoạt động chuẩn bị và ứng phó Covid-19 ở Trung Quốc cũng như trên toàn cầu”, - ông nói, đồng thời nhắc lại tên gọi mới của bệnh hô hấp cấp tính do loại virus mới gây ra.

“Đặc biệt chú ý đến việc tìm hiểu về cách thức lây truyền của virus, mức độ nghiêm trọng của bệnh và tác động của các biện pháp ứng phó hiện nay”, - người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Bác sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của WHO, cho biết ông tin rằng nhóm công tác do WHO chỉ đạo sẽ bao gồm các quan chức y tế Mỹ, nhưng không đưa ra chi tiết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, với các chuyên gia kỹ thuật được đánh giá cao, đã lên tiếng quan tâm đến việc tham gia.

Ông Ryan, khi được hỏi về Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7, có nói rằng, WHO vẫn thường xuyên liên lạc với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các nhà tổ chức khác liên quan đến các sự kiện lớn.

Nhật Bản là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ Covid-19 ngoài Trung Quốc.

“Chúng tôi chưa từng hướng dẫn IOC nên tổ chức các kỳ Thế vận hội thế này hay thế khác, và cũng sẽ không làm thế. Đó không phải là vai trò của WHO khi quyết định hủy bỏ hay không hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào”, - ông Ryan nói.

Vai trò của WHO là đưa ra lời khuyên kỹ thuật để giúp các nhà tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro kỹ lưỡng xung quanh một sự kiện, - ông nói. “Còn việc đưa ra quyết định thuộc về các quốc gia đăng cai và các cơ quan tổ chức”, - ông cho biết thêm.

Chính quyền Trung Quốc đã báo cáo 5.090 trường hợp mới ở Trung Quốc đại lục vào ngày 14/2, bao gồm cả hơn 120 trường hợp mới chết, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tới 63.851 và người chết do Covid-19 lên 1.380.

Trung Quốc cũng đã công bố dữ liệu về các trường hợp nhiễm bệnh của nhân viên y tế, với 1.716 trường hợp được báo cáo và 6 người đã chết.

Ông Ryan cho biết các trường hợp nhiễm bệnh của nhân viên y tế dường như đã lên đến đỉnh điểm vào tuần thứ 3 hoặc thứ 4 của tháng 1. Đã có một “sự sụt giảm nhanh chóng” của những trường hợp như vậy trong 2 tuần qua, và điều này có thể phản ánh công tác huấn luyện và bảo vệ đã được thực hiện tốt hơn, - ông nói.

Tiến sĩ Sylvie Briand, Trưởng Ban Phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu của WHO, cho biết các trường hợp nhiễm bệnh này không phải là bất thường trong các đợt bùng phát dịch bệnh, nhưng họ vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết từ chính quyền Trung Quốc.

“Điều rất quan trọng là phải hiểu được nó xảy ra trong phòng cấp cứu, xảy ra khi họ đang điều trị cho bệnh nhân hay ở một nơi nào khác trong bệnh viện, qua đó chúng tôi mới có thể đặt ra mục tiêu thực hiện các biện pháp khắc phục”, - bà cho biết.

