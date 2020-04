Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi ủng hộ WHO

"Hợp tác của WHO là rất cần thiết trong việc chống lại COVID-19. Nhật Bản sẽ không tính tới chuyện cắt hay ngừng các khoản đóng góp của mình. Bây giờ là thời điểm ủng hộ WHO", ông Abe cho biết.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh, các vấn đề liên quan tới WHO cần được xem xét khi đại dịch qua đi.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Reuters)

Bình luận của ông Abe được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt tài trợ cho WHO, với cáo buộc tổ chức này không thể làm tròn nghĩa vụ trong đại dịch.

Quyết định của Mỹ vấp phải sự phản đối từ nhiều chuyên gia y tế thế giới, Liên hợp Quốc, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và tỷ phú Bill Gates, nhà ủng hộ lớn cho WHO thông qua quỹ từ thiện của mình.

Trong khi Trung Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của WHO và tác động tiêu cực tới sự hợp tác quốc tế. Trong khi Nga kêu gọi Mỹ ngừng công kích WHO và có hướng đi trách nhiệm hơn.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell gọi quyết định của ông Trump là "rất đáng tiếc", khẳng định không có lí do giải thích nào trong thời điểm cần tới nỗ lực của WHO trong cuộc chiến chống COVID-19.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ lập trường cho rằng, đại dịch chỉ có thể giải quyết được bằng phản ứng quốc tế mạnh mẽ và mang tính phối hợp toàn cầu.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh việc hợp tác trong đại dịch là hết sức quan trọng và WHO là một phần quan trọng trong sự hợp tác, phối hợp đó.

Quyết định của Tổng thống Trump cũng hứng không ít chỉ trích từ trong nước. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi cú xuống tay của ông Trump là hành động vô nghĩa và bất hợp pháp, đồng thời cho biết các thành viên Đảng Dân chủ sẽ thách thức quyết định này.

Sau quyết định của Tổng thống Trump, nhiều quốc gia thông báo sẽ gia tăng đóng góp để WHO có thể vận hành trong bối cảnh dịch COVID-19 không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Video: Mỹ cắt tài trợ, Tổng giám đốc WHO nói gi?

Nội các Phần Lan hôm 15/4 tuyên bố nâng mức tài trợ cho WHO lên 6 triệu USD. Australia cũng thông báo sẽ tiếp tục tài trợ cho WHO, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hối thúc WHO cải cách.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates quyết định tài trợ thêm cho WHO 150 triệu USD thông qua quỹ Bill & Melina Gates, nhằm hỗ trợ tổ chức này thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe cộng đồng, điều trị bệnh nhân COVID-19, cũng như nghiên cứu phát triển vaccine.