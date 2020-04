Thủ tướng New Zealand tự nguyện giảm 20% lương vì COVID-19

“Đây là thời điểm để chúng ta hành động và đó là lý do tại sao chúng ta quyết định làm điều này”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern công bố quyết định giảm lương của bà và các thành viên nội các.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh kinh tế New Zealand dự báo đối mặt nhiều khó khăn trong những tháng tới. Bà Jacinda Ardern cho rằng giới quan chức lãnh đạo New Zealand cần thể hiện “tinh thần đoàn kết” đối với hàng triệu người dân đang mất đi việc làm do dịch bệnh.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: Reuters)

Theo quyết định Thủ tướng Jacinda Ardern vừa công bố, việc cắt giảm lương 20% sẽ được áp dụng ngay lập tức đối với thủ tướng, các bộ trưởng, các lãnh đạo trong khu vực hành chính công. Theo ước tính, việc cắt giảm sẽ tiết 1,24 triệu USD cho ngân sách quốc gia.

Bà Jacinda Ardern cũng cho hay quyết định giảm lương sẽ không thực hiện với toàn bộ công chức. Những người đang làm việc tại tuyến đầu chống dịch, như y bác sĩ, cảnh sát, nhân viên trong các cơ sở y tế, sẽ không bị cắt giảm lương.

New Zealand phong tỏa toàn quốc trong 4 tuần trong nỗ lực loại bỏ các nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại nước này. New Zealand chứng kiến ca nhiễm giảm đáng kể từ khi phong tỏa và Bộ Y tế New Zealand cho biết, họ tin rằng đất nước đã vượt qua đỉnh dịch.

"Chúng tôi đã vượt qua đỉnh dịch, điều đó dường như đã rõ ràng. Chúng tôi sẽ tự tin hơn một khi chúng tôi biết được thông tin về từng trường hợp nhiễm mới”, Ashley Bloomfield - Tổng giám đốc Cơ quan Y tế thuộc Bộ Y tế New Zealand nhận định.

New Zealand hiện ghi nhận 1.386 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 9 ca thiệt mạng. Hôm 9/4, Thủ tướng New Zealand tuyên bố nước này đã thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 khi chứng kiến ca nhiễm bệnh liên tục giảm.