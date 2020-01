Thứ trưởng Ngoại giao Anh: Không có lý do gì để trì hoãn hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam

“Đây là thời điểm không thể thích hợp hơn. Như các bạn biết chúng tôi có tổng tuyển cử năm ngoái, và bây giờ chúng tôi có trọng tâm rõ ràng đối với Brexit” – Thứ trưởng nói. Theo bà, quá trình Anh rời EU bắt đầu vào ngày 31/1/2020 và sau đó có 11 tháng chuyển giao.

“Điều đó có nghĩa là các thỏa thuận thương mại tự do và thỏa thuận an ninh có thể được tiếp tục quá trình thông qua, không còn lý do gì để trì hoãn giữa hai nước chúng ta trong việc tổ chức thực hiện những điều này. Tôi rất mong chờ điều này.”

Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe cho biết thêm việc có lịch trình rõ ràng về Brexit mang đến sự chắc chắn trong việc làm cách nào và vào khi nào Anh có thể tham gia nhiều hơn để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với ASEAN và khu vực. Vương quốc Anh đã thành lập phái bộ mới tại ASEAN ở Indonesia hôm 15/1.

Đại sứ Anh Gareth Ward, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Heather Wheeler và Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe.

Về những trọng tâm trong những cam kết của Anh với ASEAN, bà Wheeler chia sẻ, năm 2020 đặc biệt sẽ tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, cụ thể như vấn đề các nhà máy điện than, nước biển dâng đối với đồng bằng sông Mekong và các vấn đề việc làm sẽ bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ với ASEAN trong cả 3 trụ cột là chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng hợp tác sâu rộng hơn trên những lĩnh vực này. Với việc Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN năm 2020, chúng tôi mong chờ được làm việc chặt chẽ hơn với các bạn để xác định cụ thể những gì Anh có thể làm nhiều hơn” – ông Jon Lambe nói.

"Vai trò kép" của Việt Nam

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Việt Nam là Chủ tịch ASEAN đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020, bà Wheeler cho biết đây là một năm tuyệt vời với Việt Nam và Anh vui mừng khi Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ kép. “Trong tháng 1 các bạn sẽ chủ trì một phiên tranh luận mở về Liên hợp quốc và ASEAN với những vấn đề an ninh. Sẽ có nhiều câu hỏi lớn, nhưng quan trọng nhất với tôi là, các bạn đặt niềm tin vào hệ thống luật pháp quốc tế. Đó là một trong những lý do chúng ta thoải mái khi làm việc với nhau về những vấn đề này.”

Trả lời câu hỏi về mong đợi của Anh đối với Việt Nam khi đảm nhiệm các vai trò, trên lĩnh vực an ninh, đặc biệt là ở Biển Đông, bà Wheeler cho biết Anh duy trì quan điểm giải quyết các vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế. “UNCLOS rất quan trọng và bạn với tư cách quốc gia, chính phủ đã ủng hộ hệ thống quy tắc quốc tế, ủng hộ UNCLOS.”

Đại sứ Anh Gareth Ward cho biết Anh có sự hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam về an ninh, đặc biệt là an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động trao đổi chuyên môn, liên lạc và đưa các tàu đến thăm.

Ông cho biết thêm, mối quan hệ của Anh và Việt Nam trong những vấn đề của Liên hợp quốc rất mạnh mẽ. Ví dụ như hợp tác đào tạo liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai đến các phái bộ Liên hợp quốc ở nước ngoài. Một trong những mối quan tâm của Việt Nam năm nay là sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh và đây cũng là một trong những ưu tiên của Anh.