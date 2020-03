Thư nước Mỹ: Khi người Việt ở California tổ chức đám tang online

Đám tang online

Tôi ở California (Mỹ) trong những ngày mà chính quyền tiểu bang ban bố lệnh “Trú ẩn tại chỗ” (“Shelter in place”) đối với toàn bộ người dân, để ngăn ngừa đại dịch do virus corona gây ra.

“Shelter in place” có nghĩa là người dân không được phép ra đường, trừ những lý do như đi bệnh viện (khám bệnh) hay mua thực phẩm. Mỗi người dân phải giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 6 feet (2m).

Cuộc sống của người dân thực sự bị đảo lộn vì quy định này. Song vì an toàn chung, hầu hết người dân rất tự giác chấp hành. Tuy vậy, nhiều nhu cầu cuộc sống của người dân bắt buộc phải diễn ra trong mùa dịch.

Đám tang online tổ chức giữa mùa dịch Covid-19. (Ảnh: ABC)

Chị Diễm có mẹ vừa mới qua đời do bệnh tuổi già. Chị muốn thực hiện di nguyện của người đã khuất, là được tổ chức lễ tang tại nhà thờ, nơi mà lúc còn sống mẹ chị thường lui tới để cầu nguyện.

Khi mọi công việc đã chuẩn bị xong xuôi, bất ngờ chính quyền có lệnh “Shelter in place”.

Điều đó khiến chị Diễm thực sự bối rối, vì ngày tổ chức tang lễ đã định. Theo quy định chung của chính quyền, sẽ không có quá 10 người tham dự lễ tang của bà cụ thân sinh.

Thông qua một người bạn, tôi gặp chị Diễm và gợi ý với chị về một đám tang online.

Điều đó có nghĩa là mọi nghi thức của đám tang vẫn được thực hiện ở nhà thờ, có sự ban phước và làm lễ của các cha xứ. Nhưng chỉ khác biệt ở chỗ là người thân trong gia đình hay bạn bè của chị sẽ chứng kiến lễ tang qua màn hình điện thoại hoặc máy tính.

Đây là phương án tốt nhất cho chị Diễm lúc này. Ngay lập tức chị nhờ chúng tôi hỗ trợ gia đình tổ chức buổi lễ tang online cho người mẹ quá cố.

Công việc chuẩn bị đối với chị Diễm vẫn không có nhiều thay đổi. Chị vẫn phải đặt lịch với nhà thờ, mời cha xứ tới làm lễ.

Công việc của nhóm chúng tôi là lên kế hoạch ghi hình, livestream trên kênh YouTube cho buổi lễ.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, có lẽ là có sự “phù hộ” của mẹ chị.

Chị Diễm gửi cho mọi người bản cáo phó. Nhưng khác với bản cáo phó thông thường là có thêm đường link “private” (riêng tư) của buổi lễ.

Bạn bè và người thân gửi lời chia buồn cho chị Diễm qua những dòng tin nhắn/comment trên YouTube.

Đám tang kết thúc. Mọi việc diễn ra thật khác lạ, nhưng cả chị, gia đình và bạn bè đều cảm thấy hạnh phúc vì đã làm đúng di nguyện của bà cụ, nhưng cũng vừa tuân thủ quy định của chính quyền tiểu bang.

Cầu nguyện nhà thờ qua mạng

Những ngày này, anh Nguyên, một đồng nghiệp của tôi cũng ca thán về việc anh là một người Công giáo ngoan đạo, nhưng không thể tham dự các buổi lễ của Giáo xứ Santa Clara vào ngày Chủ Nhật hàng tuần.

Anh thực sự cảm thấy buồn và day dứt.

Tôi bèn nói với anh rằng, anh nên đề nghị với Cha xứ giảng đạo online.

Nhiều nhà thờ ở Mỹ tổ chức cầu nguyện online. (Ảnh minh họa)

Anh Nguyên bèn đem đề xuất đó nói với Cha Cường, là Cha xứ nhà thờ Christ The King Catholic Church, ở thành phố San Jose, California.

Cha Cường rất vui và mong muốn tôi tổ chức một buổi cầu nguyện online cho Giáo dân xứ quận hạt Santa Clara.

Sau khi bàn bạc với cả nhóm, tôi liền thông báo với Cha xứ là buổi Thánh Lễ Chúa Nhật IV mùa chay sẽ được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình, kênh YouTube, Facebook, trên website và ứng dụng OTT.

Cha Cường rất vui và nói với tôi rằng, thay vì 6 nhà thờ trong quận hạt tổ chức riêng biệt thì Thánh lễ này cả 6 Cha xứ sẽ tập hợp cùng nhau để tổ chức chung.

Các giáo dân không cần đến nhà thờ mà vẫn được nghe các Cha giảng đạo trực tiếp trên nhiều thiết bị mà họ có như tivi, máy tính, điện thoại.

Sau khi nhà thờ phát đi thông báo, nhiều người dân tỏ ra rất vui mừng. Họ thường xuyên gọi điện cho chúng tôi để hỏi về lịch phát sóng buổi lễ.

Đối với họ, đây là việc chưa từng có trong tiền lệ. Nhưng nó lại thực sự hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Vì nó vừa đáp ứng được nhu cầu tâm linh lại không phải ra đường đến nhà thờ, vừa tuân thủ yêu cầu chính quyền tiểu bang.

Người dân chuẩn bị chén thánh, bánh lễ và ngồi cùng nhau trước màn hình tivi đợi buổi lễ diễn ra.

Video: Cầu nguyện online sẽ được tổ chức tại Indonesia?

Công việc chuẩn bị của chúng tôi diễn ra khá vất vả, gấp gáp và cũng không kém phần nguy hiểm.

Đầu tiên là do lệnh “Shelter in place”, nên việc đi lại của chúng tôi có thể bị phạt, nếu không giải thích được lý do ra đường.

May mắn là chúng tôi đều có thẻ phóng viên của Mỹ. Và nơi chúng tôi làm việc là đài truyền hình, nằm trong danh mục các công ty được phép làm việc mùa dịch.

Tiếp nữa là, ở California lúc này, ai cũng có thể bị lây nhiễm Covid-19.

Nhưng với đam mê và niềm vui phục vụ cộng đồng, chúng tôi đành chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định là sẽ bảo hộ thân thể thật kỹ để có thể làm việc trong điều kiện an toàn tối đa.

Buổi Thánh lễ diễn ra tốt đẹp và đã mang lại niềm vui cho mọi người, cũng như cho êkip thực hiện.

Cha Cường và các Cha xứ khác đã gửi tới chúng tôi những lời cầu chúc và cảm ơn. Chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Cuộc sống nhiều khi phải vượt lên nghịch cảnh như vậy.