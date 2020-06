Thống đốc New York kêu gọi cấm cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức

Trong tuyên bố chung, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết thành phố New York sẽ được đặt dưới lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm 1/6 đến 5 giờ sáng 2/6 (giờ địa phương). Cảnh sát sẽ huy động gấp đôi lực lượng để kiềm chế bạo lực và ngăn chặn phá hoại tài sản.

Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd. (Ảnh: Reuters)

Ông Cuomo kêu gọi ban hành lệnh cấm quốc gia ngăn không cho cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức. “Chỉ bước ra kêu ‘tôi tức giận, tôi mệt mỏi’ là không đủ. Những người biểu tình đang nói một điều có lý. Nhưng cần phải có chương trình cải cách tích cực”.

Thống đốc New York cũng kêu gọi các cuộc điều tra độc lập về các sự cố bạo lực liên quan đến cảnh sát.

Đồng thời, ông Cuomo chỉ trích những kẻ lợi dụng các cuộc biểu tình để cướp bóc và phá hoại. Ông nói những người này thường là những kẻ xúi giục bạo lực, mong muốn ngăn chặn sự thay đổi tiến bộ.

Cuomo cho biết tình trạng bất ổn có thể làm các kế hoạch mở cửa lại thành phố sau dịch bệnh trở nên phức tạp. Kế hoạch dự định mở lại thành phố ngày 8/6.

Trước đó, ông De Blasio nói phần lớn các cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa và cảnh sát New York đã thể hiện sự kiềm chế. Dù vậy thị trưởng lên án một số hành động của cảnh sát bao gồm chĩa súng vào người biểu tình.