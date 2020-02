Thành phố Trung Quốc bị tố ‘chặn xe cướp’ khẩu trang của hàng xóm nguy cấp

Các bệnh viện, thị trấn và thành phố trên khắp Trung Quốc đang tranh giành nguồn cung cấp thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona, dịch bệnh khởi phát ở trung tâm thành phố Vũ Hán vào tháng 12, lên tới con số gần 30 nghìn, với gần 600 người chết.

Chính quyền thành phố Đại Lý ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam bị cáo buộc trong tuần này đã đưa ra yêu cầu trưng dụng khẩn cấp đối với lô hàng khẩu trang đang trên đường tới thành phố Trùng Khánh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch virus corona chủng mới - truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Các nhân viên y tế cầm nhiệt kế kiểm tra hành khách tại trạm kiểm soát ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 6/2, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Trùng Khánh yêu cầu Đại Lý trả lại số khẩu trang này cho họ, nhưng chính quyền Đại Lý ngày 5/2 cho biết đã phân phát tất cả 598 thùng khẩu trang cho người dân, và do đó không thể hoàn trả.

Sự việc gây ra làn sóng phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, với nhiều người dùng cáo buộc thành phố Đại Lý trộm cắp.

Chính quyền Đại Lý đổ lỗi cho 2 quan chức thành phố. Một trong số họ, giám đốc văn phòng y tế thành phố, đã bị cách chức - truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 6/2.

Truyền thông nước này còn đưa tin, thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông cũng đã chỉ thị cho lực lượng hải quan của mình giữ lại một lô hàng khẩu trang và các sản phẩm y tế khác trên đường đến thành phố phía Đông Bắc, Thẩm Dương, từ Hàn Quốc.

Thanh Đảo giữ lô khẩu trang trong một động thái “ăn miếng trả miếng” vì tin rằng Thẩm Dương đang giữ lô hàng khẩu trang khác trên đường đến Thanh Đảo - China Business News, trích dẫn thông tin nội bộ, đưa tin ngày 6/2.

Tuy nhiên, sau đó cả 2 thành phố đã giải quyết được tranh chấp của họ, với việc 2 chuyến hàng đang trên đường đến đúng địa chỉ ban đầu của mình - China Business News cho biết.

Nguồn lực y tế phân bổ rải rác ở khắp Trung Quốc trong khi các trường hợp nhiễm bệnh và số người chết ngày càng tăng.

Ngay cả các bệnh viện ở Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh, cũng đang phải đối mặt với sự thiếu hụt các trang thiết bị y tế. Thành phố này, nơi có hơn 10 nghìn trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, đã phải kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng đối với các vật dụng như là khẩu trang và quần áo bảo hộ.

Video: Cuộc sống ở Vũ Hán sau 2 tuần bị phong tỏa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trước đó, chính quyền Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị Liên minh châu Âu giúp đỡ Trung Quốc trong việc cung cấp các thiết bị y tế.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.