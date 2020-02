Tắc trách làm chết con trai bệnh nhân corona, 2 lãnh đạo thị trấn ở Hồ Bắc bị cách chức

Theo trang web của chính quyền huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Thị trưởng và Bí thư thị trấn Hoa Gia Hà thuộc huyện này bị cách chức vì đã không thực hiện đúng nhiệm vụ và nỗ lực tốt nhất để chăm sóc thiếu niên 16 tuổi có cha bị cách ly vì nhiễm virus corona chủng mới.

Được biết, kể từ khi người con trai Yên Thành được cha là Yên Tiểu Văn đưa về thị trấn Hoa Gia Hà từ thành phố Vũ Hán vào ngày 17/1, hai cha con sống trong một ngôi nhà tái định cư được chính phủ xây dựng.

Ngày 22/1, Yên Tiểu Văn đến Trung tâm Y tế thị trấn Hoa Gia Hà để điều trị do bị sốt. Sau đó, anh được yêu cầu nhập viện để cách ly và theo dõi. Vào ngày 29/1, anh được chẩn đoán bị viêm phổi do nhiễm virus corona chủng mới và được chuyển lên Viện Dịch tễ Hạnh Hoa, huyện Hồng An, để tiến hành điều trị cách ly.

Hình ảnh Yên Thành - con trai của người đàn ông bị điều trị cách ly do nhiễm virus corona. (Ảnh: cnnb.com.cn)

Trong thời gian này, Yên Tiểu Văn không thể chăm lo cuộc sống hàng ngày cho người con trai của mình do bị cách ly, nên đã ủy quyền cho họ hàng, người thân, các cán bộ và bác sĩ trong thôn chăm sóc. Theo cơ quan điều tra, mặc dù có chăm sóc cho Yên Thành hàng ngày, nhưng các cán bộ liên quan đã không làm hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.

Ngày 29/1, người cha được chẩn đoán bị viêm phổi do virus corona chủng mới tại Viện Dịch tễ Hạnh Hoa, do đó những người tiếp xúc với anh cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

Lúc 11h00, người con trai được chuyển đến phòng giám sát tập trung của thị trấn Hoa Gia Hà. Đến 12h30, cậu bé đã qua đời. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra, xác minh.

Yên Tiểu Văn cho hay cán bộ trong thôn nói rằng con trai ông chỉ được cho ăn hai lần trong 5 ngày. Cái chết của cậu bé phản ánh những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt khi nhiều người dân đang bị cách ly khỏi gia đình.

Trả lời phỏng vấn của CCTV ngày 31/1 về sự việc này, ông Trần Việt Lương, lãnh đạo cơ quan xây dựng chính quyền cơ sở và quản lý cộng đồng, Bộ Dân chính Trung Quốc, cho biết: “Tôi biết sự việc qua phương tiện truyền thông, và nó thực sự đáng buồn. Các gia đình khó khăn cần phải nhận được sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như thế này”.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.