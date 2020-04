Tác giả 'Con Mèo Dạy Hải Âu Bay' qua đời vì COVID-19

AFP dẫn thông tìn từ nhà xuất bản nói rằng ông Luis Sepulveda, 70 tuổi vừa qua đời tại miền Bắc Tây Ban Nha, 6 tuần sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

"Nhà văn Luis Sepulveda đã qua đời tại Oviedo", theo nhà xuất bản Tusquets, có trụ sở tại Barcelona. Nhà xuất bản nói thêm rằng họ "vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ông ấy".

Nhà văn Luis Sepulveda vừa qua đời vì COVID-19.

Ông Sepulveda được nhập viện hôm 25/2, sau khi có triệu chứng nhiễm virus corona. Trước đó, ông trở về từ Bồ Đào Nha sau khi tham dự một hội chợ sách.

Đến ngày 10/3, báo chí địa phương đưa tin rằng ông ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng từ đó không có thông tin gì được công bố về sức khỏe của ông, do gia đình yêu cầu riêng tư.

"Các nhân viên y tế đã làm mọi cách để cứu ông nhưng nhà văn đã không qua khỏi. Tôi gửi lời chia buồn đến vợ và gia đình ông", Adrian Barbon, Chủ tịch vùng Asturias - nơi ông Sepulveda đã sống trong 20 năm qua, viết trên Twitter.

Sepulveda là một nhà văn, nhà hoạt động người Chile, nhưng ông đã sống phần lớn cuộc đời tại châu Âu. Sepulveda sinh tháng 10/1949 tại Ovalle, phía Bắc thủ đô Santiago của Chile.

Ông trở thành một nhà hoạt động chính trị từ khi còn trẻ, từng bị bỏ tù và bị tra tấn sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn, lật đổ nền dân chủ tại Chile vào năm 1973. Ông được trả tự do 2,5 năm sau do sự can thiệp của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Cuộc sống lưu vong của Sepulveda bắt đầu vào năm 1977, sau đó ông định cư ở châu Âu.

Video: Bản tin cập nhật COVID-19 ngày 16/4

Tên tuổi Sepulveda bắt đầu lan ra thế giới vào cuối thập niên 1980 với tiểu thuyết đầu tiên “Lão Già Mê Đọc Truyện Tình” (đã được dịch ra tiếng Việt), sau đó là 20 tác phẩm khác bao gồm tiểu thuyết, biên niên sử, sách thiếu nhi.

Một quyển sách khác của Sepulveda nổi tiếng tại Việt Nam là “Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay”.

AFP nhận định các tác phẩm của Sepulveda là nhiều sự tao nhã, khiếu hài hước giản đơn và sự mô tả về cuộc sống thường ngày của người dân Mỹ Latin.