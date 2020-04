Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt 40.000

Số người chết vì COVID-19 được ghi nhận ở Mỹ vượt qua mốc 40.000. Dù vậy tính riêng ngày 19/4, số ca thiệt mạng xuống thấp nhất kể từ 7/4.

Ở New York, tâm dịch của Mỹ, Thống đốc bang Andrew Cuomo gọi đây là thời điểm "nghỉ giữa giờ" trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông cho rằng New York chưa qua đỉnh dịch, nhưng tình hình đang ổn định và không tồi tệ hơn trong những ngày gần đây.

Một số khu vực ở New York đã qua đỉnh dịch.

"Chúng ta đã lên đến cao điểm và không tăng thêm trong một thời gian", Thống đốc New York nói.

"Tỉ lệ bệnh nhân nằm viện đang giảm xuống. Chúng ta chỉ còn 16.000 bệnh nhân. Nếu nhìn vào các con số, chúng ta từng có 18.000 người nằm viện trong cùng một thời điểm".

Phó Tổng thống Mike Pence, người phụ trách đội đặc nhiệm chống COVID-19 ở Nhà Trắng, đánh giá rằng các thành phố New York, Long Island Connecticut, Rhode Island và Detroit, đều thuộc bang New York là những khu vực đã qua đỉnh dịch. New Orleans và Denver cũng được coi là ổn định.

Số người chết ở bang này trong 24 giờ qua là 507, cao hơn hầu hết các nước khác trên thế giới. Nước duy nhất có số người chết vì COVID-19 trong ngày 19/4 nhiều hơn bang New York của Mỹ là Anh, với 596 trường hợp.

Số ca nhiễm mới ở nước này chạm mốc cao thứ hai trong vòng hai tuần gần nhất (5.850 ca, chỉ thấp hơn đỉnh điểm ngày 10/4).

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove bác bỏ các tin đồn về việc Anh nới lỏng lệnh phong tỏa. Ông khẳng định Chính phủ Anh chưa nghĩ đến việc gỡ bỏ bớt quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tiến sĩ Jenny Harries, quan chức y tế cấp cao của Anh, cho rằng cuộc chiến chống đại dịch đang có những "dấu hiệu tốt". Bà cho rằng những số liệu từ bệnh viện cho thấy Anh dần ổn định được tình hình dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Harries cũng nhấn mạnh rằng chính phủ và người dân Anh cần tiếp tục cảnh giác vì chưa thể nói rằng nước này đã qua đỉnh dịch.