Số người chết do virus corona tăng lên 1.112, số ca nhiễm 44.794

Sáng 12/2, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổng số người chết do virus corona ở Trung Quốc là 1.110, tổng số người bị nhiễm ở nước này là 44.318.

Trên toàn thế giới có 1.112 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là Hong Kong và Philippines. Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 44.794, trong khi 4.657 ca khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 1.638 trường hợp nhiễm mới hôm 11/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 33.366. Số ca chết do virus corona trong ngày 11/2 là 94. Tổng số người chết trong tỉnh hiện là 1.068.

Có Khoảng 1.104 trường hợp mới được được xác nhận tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi virus bùng phát từ một chợ hải sản và thịt động vật.

Tổng số người chết do virus corona ở Trung Quốc lên đến 1.110. (Ảnh: Reuters)

Số liệu mới nhất về virus corona được đưa ra khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về mối đe dọa toàn cầu do virus này gây ra - có tên chính thức là Covid-19 - có khả năng tồi tệ hơn khủng bố. Thế giới phải thức dậy và coi virus này là kẻ thù công khai số một, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên.

Hôm 11/02 tại Geneva, Michael Ryan - người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của WHO cho biết Covid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn cả virus Ebola hoặc SARS. Đầu tuần này, số người chết do Covid-19 đã vượt quá số ca chết do SARS trong giai đoạn 2002-2003.

Chính quyền Vũ Hán hôm 11/2 thắt chặt hạn chế đi lại, yêu cầu người dân có dấu hiệu sốt không tới các cơ sở y tế ngoài khu vực sinh sống. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi chính quyền thành phố yêu cầu siết chặt việc quản lý các khu dân cư ở trung tâm thành phố. Những tòa nhà có trường hợp nhiễm virus corona hoặc đang nghi ngờ nhiễm virus, phải được giám sát chặt chẽ hơn.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.