Số ca chết do nhiễm virus corona vượt dịch SARS 2003

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết số trường hợp thiệt mạng vì virus corona trong ngày đã lên mức kỷ lục với 89 người, nâng tổng số người chết tại Trung Quốc lên đến 811 người.

Dữ liệu về người chết do virus corona ở Trung Quốc đến nay đã vượt qua tổng số ca chết trên toàn cầu trong dịch SARS 2003 - 774 người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, năm 2002-2003 bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, hay Sars, đã giết chết 774 người và 8.100 người nhiễm bệnh, tại 26 quốc gia, trong hơn 8 tháng. Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 45% số ca chết do SARS.

Số ca chết do nhiễm virus corona đã vượt SARS (Ảnh: PHOTO: EPA-EFE)

Đến nay, hai trường hợp chết duy nhất được bên ngoài Trung Quốc đại lục được xác nhận chết do virus corona là một người đàn ông Trung Quốc ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong.

Joseph Eisenberg, GS dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Michigan, cho biết còn quá sớm để nói liệu dịch có lên đến đỉnh điểm hay không do chưa có thống kê chính xác về số lượng ca bị nhiễm bệnh.

“Ngay cả khi các trường hợp được báo cáo có thể đạt đến đỉnh điểm, chúng tôi không thể biết những gì đang xảy ra với các trường hợp không được báo cáo”, ông Joseph Eisenberg nói.

Hôm 8/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2 tới đây.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.